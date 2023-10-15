Все змінилося: до Землі знову мчить потужна магнітна буря, вчені назвали дату "удару"

Метеозалежним треба бути готовими

Космічна погода, як земна, досить мінлива. Ще днями вчені не прогнозували жодних суттєвих заворушень геомагнітного поля, а вже зараз ситуація кардинально змінилася.

Так, за даними Meteoagent, прямо зараз на нашу планету насувається потужна магнітна буря. Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 5 балам — потужний геомагнітний шторм.

Метеорологи кажуть, що люди її зможуть відчути вже 17 жовтня. До цього (16 жовтня) буде "прелюдія" у вигляді шторму середньої потужності — 4 бали.

Що з себе представляють магнітні бурі

Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі, які тривають від кількох годин до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Раніше ми писали про те, як погода здивує киян у найближчі кілька днів.