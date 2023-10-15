Температурні гойдалки та осінній дощ: погода здивує киян у найближчі кілька днів

Синоптики озвучили прогноз на 16,17 та 18 жовтня

Новий робочий тиждень принесе до Києва мінливу погоду. Мешканцям столиці варто готуватися до дощів та не надто високих градусів у денний час. Проте вночі поки що не очікується заморозків.

Такий прогноз на 16,17 та 18 жовтня зробили синоптики на сайті Meteofor. За їхніми словами, стовпчики термометрів максимально підніматимуться до +11 градусів у найближчі три дні.

У понеділок, 16 жовтня, протягом всієї ночі та всього ранку йтиме дощ. Вдень погода покращатиметься і синоптики обіцяють, що буде сонячно, а надвечір — хмарно. При цьому температура повітря вночі та вранці становитиме +8 градусів, вдень — до +10 градусів, а надвечір похолодає до +7.

У вівторок, 17 жовтня, погода обіцяє бути сонячною протягом усього дня. Проте вночі та ввечері буде холодніше, ніж попереднього дня. Наголошується, що вночі буде до +5, вранці — до +4 градусів, вдень потеплішає до +10 градусів, а надвечір температура впаде до +6.

У середу, 18 жовтня, погода знову здивує. Вночі та вранці буде лише 3 градуси вище 0. Потім вдень потеплішає до +11, а ввечері буде тепліше, ніж у попередні дні – до +9 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після потепління в Україну нагряне мокрий сніг і станеться погіршення погоди.