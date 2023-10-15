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Температурні гойдалки та осінній дощ: погода здивує киян у найближчі кілька днів

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Чого чекати від погоди цього тижня Новина оновлена 15 жовтня 2023, 15:39
Чого чекати від погоди цього тижня. Фото Pixabay

Синоптики озвучили прогноз на 16,17 та 18 жовтня

Новий робочий тиждень принесе до Києва мінливу погоду. Мешканцям столиці варто готуватися до дощів та не надто високих градусів у денний час. Проте вночі поки що не очікується заморозків.

Такий прогноз на 16,17 та 18 жовтня зробили синоптики на сайті Meteofor. За їхніми словами, стовпчики термометрів максимально підніматимуться до +11 градусів у найближчі три дні.

У понеділок, 16 жовтня, протягом всієї ночі та всього ранку йтиме дощ. Вдень погода покращатиметься і синоптики обіцяють, що буде сонячно, а надвечір — хмарно. При цьому температура повітря вночі та вранці становитиме +8 градусів, вдень — до +10 градусів, а надвечір похолодає до +7.

У вівторок, 17 жовтня, погода обіцяє бути сонячною протягом усього дня. Проте вночі та ввечері буде холодніше, ніж попереднього дня. Наголошується, що вночі буде до +5, вранці — до +4 градусів, вдень потеплішає до +10 градусів, а надвечір температура впаде до +6.

У середу, 18 жовтня, погода знову здивує. Вночі та вранці буде лише 3 градуси вище 0. Потім вдень потеплішає до +11, а ввечері буде тепліше, ніж у попередні дні – до +9 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після потепління в Україну нагряне мокрий сніг і станеться погіршення погоди.

Теги:
#Україна #Київ #Погода #Прогноз #Осінь