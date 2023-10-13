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На Землю насувається нова магнітна буря? Що кажуть про силу шторма астросиноптики

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос Новина оновлена 13 жовтня 2023, 11:43
Космос. Фото На пенсії

Що приготувало Сонце на вихідні для землян

Наразі магнітосфера Землі знаходиться у стані спокою і навіть сонячний вітер не спричинив магнітні бурі. Найближчими днями прогнозується лише невелике коливання.

Як повідомляють вчені з Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA), у другій декаді жовтня сонячна активність буде на помірному рівні. На вихідних, 14-15 жовтня, також не буде сильних штормів. Максимальне коливання не сягатиме понад 4 балів.

"Очікується, що активність геомагнітного поля коливатиметься від тихих до активних рівнів. Активні рівні, ймовірно, 13-14 жовтня та 31 жовтня. Нестабільно рівні ймовірні 10-12 жовтня, 15 жовтня та 01 листопада", — мовиться на сайті.

Водночас сайт Meteoagent оприлюднив графік магнітних штормів у середині цього місяця.

Згідно з прогнозом, протягом 13 жовтня триватиме невелике магнітне збурення 4 балів. Після того, з 14 по 22 жовтня, на нашій планеті пануватиме геомагнітна тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода наприкінці цього тижня в Україні.

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#Магнітні бурі #Графік