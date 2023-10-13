На Землю надвигается новая магнитная буря? Что говорят о силе шторма астросиноптики

Что приготовило Солнце на выходные для землян

В настоящее время магнитосфера Земли находится в состоянии покоя и даже солнечный ветер не вызвал магнитные бури. В ближайшие дни прогнозируется лишь небольшое колебание.

Как сообщают ученые из Национального агенства океанографических и атмосферных исследований (NOAA), во второй декаде октября солнечная активность будет на умеренном уровне. В выходные, 14-15 октября, также не будет сильных штормов. Максимальное колебание не составит более 4 баллов.

"Ожидается, что активность геомагнитного поля будет колебаться от тихих до активных уровней. Активные уровни, вероятно, 13-14 октября и 31 октября. Нестабильно уровни вероятны 10-12 октября, 15 октября и 01 ноября", — говорится на сайте.

В то же время сайт Meteoagent обнародовал график магнитных штормов в середине этого месяца.

Согласно прогнозу, в течение 13 октября будет продолжаться небольшое магнитное возмущение 4 балла. После того, с 14 по 22 октября, на нашей планете будет царить геомагнитная тишина.

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