Готовьте зонтики и какао: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели

Погодные условия будут неуютными

На выходных украинцы смогли порадоваться очень теплой и местами солнечной погоде, — однако, как и многое хорошее, это потепление было кратковременным, и с понедельника, 16 октября, метеорологические условия в Украине будут стремительно ухудшаться.

Ожидается похолодание и осадки на всей территории страны. Об этом "Телеграфу" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Диана Кривобок.

В понедельник, 16 октября, на всей территории Украины температура снизится сразу на 3-5 градусов и в восточных, южных, северных и центральных областях будет дождливо.

Во вторник, 17 октября, кратковременные дожди могут быть уже по всей территории Украины, однако на большей части территории могут быть солнечные прояснения. Ночная температура снизится до в среднем 1-4 градусов тепла.

В среду, 18 октября, дожди продолжат заливать всю страну, при этом в дальнейшем продолжатся тенденции на снижение температуры. Так, лучше заранее уже начинать готовиться, достать зонтики, теплые вещи, резиновые сапоги, и запастись согревающими напитками.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вскоре Украину накроют еще и магнитные бури.