Готуйте парасольки та какао: синоптикиня розповіла, якою буде погода на початку тижня

Погодні умови будуть незатишними

На вихідних українці змогли порадіти дуже теплій та місцями сонячній погоді, однак, як і багато хорошого, це потепління було короткочасним, і з понеділка, 16 жовтня, метеорологічні умови в Україні стрімко погіршуватимуться.

Очікується похолодання та опади на всій території країни. Про це "Телеграфу" розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Діана Кривобок.

У понеділок, 16 жовтня, на всій території України температура знизиться одразу на 3-5 градусів та у східних, південних, північних та центральних областях буде дощово.

У вівторок, 17 жовтня, короткочасні дощі можуть бути вже на всій території України, проте на більшій частині території можуть бути сонячні прояснення. Нічна температура знизиться до в середньому 1-4 градусів тепла.

У середу, 18 жовтня, дощі продовжать заливати всю країну, при цьому продовжаться тенденції на зниження температури. Так, краще заздалегідь вже починати готуватися, дістати парасольки, теплі речі, гумові чоботи, і запастися напоями, що зігрівають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що невдовзі Україну накриють ще й магнітні бурі.