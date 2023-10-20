На Украину надвигается "бабье лето": где и когда будет +29

С выходных Украину накроет волна потепления

Начало и середина октября принесли в Украину ощутимое похолодание, особенно ночью. Впрочем, по прогнозам синоптиков, третья декада октября неожиданно принесет в страну значительное потепление – то самое "бабье лето", которого уже и не ждали.

Какой же погоды ждать в Украине на выходных и в течение следующей недели? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

В субботу, 21 октября, в Украине пройдут осадки.

"21 октября ночью и утром в северной части Украины, а также в Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидаются дожди", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Но, несмотря на "мокрую" погоду в некоторых регионах, в субботу ожидается повышение температуры воздуха.

На западе и востоке ночью синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла, а днем от +20 до +25. В центре и на юге еще теплее: 14-16 градусов выше нуля столбики термометров покажут в ночное время суток, а днем воздух прогреется в диапазоне от +25 до +27 градусов (в Одесской области до +29).

Прохладно будет только на севере: от 9 до 12 градусов тепла, как днем, так и ночью.

В воскресенье, 22 октября, кратковременные дожди ожидаются по всей территории Украины, однако тепло останется.

"Ночью по всей территории Украины температура будет составлять 8-13 градусов тепла, но на западе и юге теплее: 14-18 градусов выше нуля. А в дневные часы ожидается температура воздуха +17-22 °С", — добавила Диана Кривобок.

В понедельник, 23 октября, погодные условия ухудшатся.

"23 октября в западных и северо-восточных областях днем местами ожидается небольшой дождь. В Карпатах и Закарпатье порывы ветра — 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины без существенных осадков и северо-западный ветер 7-12 метров в секунду", – отмечает синоптик.

На юге в этот день ночью ожидается от 12 до 15 градусов тепла, а днем +21 до +24 градусов.

На востоке и в центре немного прохладнее, но все еще комфортно: 10-13 градусов тепла ночью и около 20 градусов с отметкой "плюс" будет в дневные часы.

На севере и западе Украины в понедельник ночью +10, а днем от 14 до 17 градусов тепла.

Во вторник, 24 октября, осадков немного станет меньше.

"24 октября ночью на Левобережье, а днем в северо-восточной части Украины возможны дожди. На остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью 3-9 градусов тепла, на юге теплее: до +13 °С. Днем следует ожидать 8-14 градусов тепла, а на юге до +19 градусов", — уверяет Кривобок.

На экваторе рабочей недели, в среду, 25 октября, почти вся территория Украины снова окажется под властью дождей. Зонты будут лишним аксессуаром только для жителей Одесской и Луганской областей, а также для Крыма.

Температурная картина в этот день будет выглядеть так: на юге ночью от 5 до 7 градусов тепла, а днем 10-12 градусов с отметкой "плюс".

На востоке и западе в ночное время суток синоптики прогнозируют 6-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +14 °С.

В центре и на юге ночью около 10 тепла, а днем комфортные 16-19 градусов выше нуля.