Лучше остаться дома: какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

Прохлада может скоро закончиться

Следующие несколько дней в столице нашей страны будет преобладать облачность, которая принесет с собой осадки, что продлятся более суток. По словам синоптиков, у выходные температура воздуха днем прогреется до +18 градусов.

Как говорится в синоптическом ресурсе Meteofor, максимальная скорость ветра не будет выше 6 м/с. Умеренный ветер будет дуть только в четверг днем.

Ближе к выходным, 19 октября, будет единственный день, когда солнце будет временно выглядывать из-за облаков. Дождя в течение суток не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 11 градусов тепла. Ночью остынет до +4 °C. В течение дня будет дуть слабый-умеренный ветер, до 4-6 м/с.

В пятницу, 20 октября, с самой ночи и до вечера будут держаться осадки. В течение дня они будут менять свою интенсивность. Днем температура составит 13 градусов тепла. Ночью опуститься до +8 °C. В течение дня будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

В первый день выходных, 21 октября, дожди еще будут идти ночью, но к утру завершатся. До самого вечера будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха прогреется до 18 теплых градусов, а ночью охладится до +12 °C. Максимальная скорость ветра ожидается днем – слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине одновременно в двух областях будут совершенно разные погодные условия.