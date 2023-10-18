Встретятся лето и зима: синоптики предупредили о погодном сюрпризе для украинцев

Ощутимая разница температур может быть даже в соседних областях

Октябрь уже удивлял украинцев резкими сменами погоды, однако на этом климатические сюрпризы не закончатся в этом месяце.

В ближайшем времени ожидается такие погодные условия, что в половине областей Украины будет теплая, почти летняя погода, а в других, — очень холодная, едва ли не зимняя. Об этом говорят прогнозы "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В среду и четверг, 18-19 октября, погода будет приблизительно одинаковой на всей территории Украины, лишь с небольшим разбросом температур.

В пятницу, 20 октября, большинство областей накроет фронт дождей, а в северных регионах еще и упадет температура до в среднем 4-6 градусов тепла днем и ночью, в связи с чем там ожидается еще и мокрый снег. В центральных и южных областях будет наоборот очень тепло, в среднем 10 градусов ночью и до 21 градуса тепла днем.

Погода в Украине 20.10.2023

В субботу, 21 октября, волна похолодания и мокрого снега накроет еще и западные, и частично центральные области. В южных же областях все еще будет тепло и без существенных осадков. В воскресенье, 22 октября, температура воздуха на всей территории страны поднимется на несколько градусов, однако общие тенденции останутся такими же.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать магнитных бурь в ближайшее время.