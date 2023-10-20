Временно забудете о зонтах: чем удивит погода киевлян на выходных

Природа изменила свои планы

Хотя синоптики не радовали горожан своим прогнозом погоды в столице в ближайшие дни, однако после дождя в выходные ожидается солнце и тепло.

Как говорится в синоптическом ресурсе Meteofor, днем показатели термометров будут достигать 20 градусов тепла. Максимальная дневная температура ожидается в воскресенье.

Пятница, 20 октября, принесла в город сплошную облачную погоду с дождем. Он начался ночью и будет держаться до обеда, но вечером возобновится. Температура воздуха днем прогреется до 14 градусов тепла. Ночью остынет до +7 °C. В течение дня будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

В первый день выходных, 21 октября, будет улучшаться погода, однако ночью еще задождит. Днем на небе не будет облаков, и температура будет достигать 16 градусов тепла. Ночью остынет до +13 °C. В течение дня будет дуть слабый-умеренный ветер, до 4-6 м/с.

Почти сама такая ситуация с погодой прогнозируется и на следующий день, 22 октября. В течение суток на небе будут тучи, но дождя не ожидается. Днем будет светить солнышко, поэтому температура воздуха прогреется до 20 теплых градусов. Ночью остынет до +10 °C

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине одновременно в двух областях будут совершенно разные погодные условия.