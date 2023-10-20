Укр

Временно забудете о зонтах: чем удивит погода киевлян на выходных

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Осень
Осень. Фото Pixabay

Природа изменила свои планы

Хотя синоптики не радовали горожан своим прогнозом погоды в столице в ближайшие дни, однако после дождя в выходные ожидается солнце и тепло.

Как говорится в синоптическом ресурсе Meteofor, днем показатели термометров будут достигать 20 градусов тепла. Максимальная дневная температура ожидается в воскресенье.

Пятница, 20 октября, принесла в город сплошную облачную погоду с дождем. Он начался ночью и будет держаться до обеда, но вечером возобновится. Температура воздуха днем прогреется до 14 градусов тепла. Ночью остынет до +7 °C. В течение дня будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

В первый день выходных, 21 октября, будет улучшаться погода, однако ночью еще задождит. Днем на небе не будет облаков, и температура будет достигать 16 градусов тепла. Ночью остынет до +13 °C. В течение дня будет дуть слабый-умеренный ветер, до 4-6 м/с.

Почти сама такая ситуация с погодой прогнозируется и на следующий день, 22 октября. В течение суток на небе будут тучи, но дождя не ожидается. Днем будет светить солнышко, поэтому температура воздуха прогреется до 20 теплых градусов. Ночью остынет до +10 °C

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине одновременно в двух областях будут совершенно разные погодные условия.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве