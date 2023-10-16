Высушить обувь за 30 минут: простой способ спасти промокшую пару

Осенняя погода — вызов для кроссовок и ботинков

Мы уже активно делимся с вами полезными советами, которые пригодятся в холодное время года, осенью и зимой. По погоде нам обещают затяжные дожди, и в этот период вступить в лужу никому не составит труда. Страдает не только наше настроение, но и обувь.

Будь-то кроссовки или сапоги, все они промокают. Чтобы быстро высушить пару, приходится ждать до суток. Однако есть один способ, как вернуть сухой вид промокшей обуви. Им поделились на сайте pixelinform.

Как быстро высушить обувь

Так как ваша обувь уже промокла, тщательно промойте ее изнутри и снаружи. Затем плотно заполните ботинки тряпкой, располагая тряпки как можно ближе друг к другу, чтобы они могли прочно впитать большую часть влаги из подкладки.

Далее вставьте внутрь обуви совок и наполните ее нагретой на сковороде солью. Не волнуйтесь, если увидите, что из обуви начинает выделяться пар — это нормально.

Оставьте соль внутри обуви на 30-40 минут. За это время она полностью впитает оставшуюся влагу и остынет. Если ваша обувь всё ещё остаётся влажной, повторите процедуру.

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