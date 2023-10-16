Висушити взуття за 30 хвилин: простий спосіб врятувати промоклу пару

Осіння погода – виклик для кросівок та черевиків

Ми вже активно ділимося з вами корисними порадами, які стануть у пригоді в холодну пору року, восени та взимку. За погодою нам обіцяють затяжні дощі, і в цей період вступити в калюжу нікому не стане важко. Страждає не лише наш настрій, а й взуття.

Чи то кросівки, чи чоботи, всі вони промокають. Щоб швидко висушити пару, доводиться чекати до доби. Однак є один спосіб, як повернути сухий вигляд промоклому взуттю. Ним поділилися на сайті pixelinform.

Як швидко висушити взуття

Оскільки ваше взуття вже промокло, ретельно промийте його зсередини та зовні. Потім щільно заповніть черевики ганчіркою, розташовуючи ганчірки якомога ближче один до одного, щоб вони могли легко ввібрати велику частину вологи з підкладки.

Далі вставте всередину взуття совок і наповніть її нагрітою на сковороді сіллю. Не хвилюйтеся, якщо побачите, що із взуття починає виділятися пара – це нормально.

Залишіть сіль усередині взуття на 30-40 хвилин. За цей час вона повністю вбере вологу, що залишилася, і охолоне. Якщо ваше взуття все ще залишається вологим, повторіть процедуру.

Раніше ми писали, чи можна прати разом шкарпетки та спідню білизну. Багато хто боїться так робити.