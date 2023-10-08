В Україні випав перший сніг: чого чекати киянам від погоди на початку тижня (фото)

Сніг розпочався близько 13:30, а до цього йшов дощ

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні випав перший сніг. А там, де його ще не було, все одно суттєво погіршилася погода.

В Укргідрометцентрі розповіли, на яку погоду чекати киянам на початку наступного тижня. Температури будуть досить низькими.

Для початку про перший сніг.

Його зафіксували у Карпатах, а саме на горі Піп-Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Відповідні фотографії у Facebook оприлюднила мандрівниця Lesia Cherniatovich

За словами дівчини, сніг розпочався близько 13.30, а до цього йшов дощ.

Отже, згідно з прогнозом погоди, у ніч на 9 жовтня температура стовпчиків термометрів у деяких частинах Київської області може падати аж до 1 градуса тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5. Вдень ситуація буде кращою, але не сильною — повітря прогріється до 6-11 градусів за Цельсієм.

У самому Києві буде дещо тепліше – вночі до 4 градусів тепла, а вдень до 10°. Крім цього, 9 жовтня по всій області очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а такі показники означають 1 рівень небезпеки.

У вівторок у столиці холоди збережуться, а от до середи трохи потеплішає:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий метеоролог пояснив мінливу погоду в Україні.