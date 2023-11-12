Хочеться, але не можеться: навіщо рф пре на Авдіївку, що зараз там відбувається і які у цього перспективи

Окупаційні війська вже місяць не можуть досягти значних успіхів

Росіяни з початку жовтня 2023 ведуть свій наступ на Авдіївському напрямку. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому воно таке важливе для володимира путіна, а також розповів про те, що зараз там відбувається.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що окупаційні війська вже місяць не можуть досягти значних успіхів поблизу Авдіївки, а в цей час голова кремля вже двічі з’їздив штаб ПВО у Ростові-на-Дону.

"Для розуміння, навіть під час наступу на Бахмут, путін не відвідував штаб ПВО, а тут, два візити з різницею на місяць... Це зайвий раз говорить про те, наскільки для путіна важливо до Нового року та виборів у росії, досягти на фронті хоч якоїсь перемоги, яку можна було б згодувати споживачам "інформаційного фаст-фуду" як щось епічне та велике досягнення.

Саме тому в районі Авдіївки зараз сконцентровано найбільшу масу сил і коштів на довжину фронту», — каже він.

За словами Коваленка, росіянам за весь час свого наступу таки вдалося перейти на правий бік від залізниці та продовжити рух у напрямку Степового та Коксохіма. Проте, у своїй закріпитися біля їм не вдається. І це незважаючи на наявність серйозного артилерійського потенціалу, який вони, до речі, не можуть реалізувати через те, що більшість висот у цьому районі зайняті саме Силами оборони.

Оглядач вважає, що зараз для ЗСУ важливо не давати ворогові закріпитися на лівій стороні від залізниці, що не дозволить розпочати росіянам злагодженіші штурмові дії щодо Степового і зайти на Коксохім.

"Розвинути успіх з Водяного на Північне ворогові не вдається. Серйозних змін, після того як українці витіснили росіян 7 листопада з низки позицій на південь від балки, не відбувалося, хоча запеклі бої в даному секторі не вщухають 24 години на добу. Таким чином, те, що за задумом російського командування мало зайняти пару діб, тривати вже місяць і так повністю і не виконано.

Російські війська зазнають у районі тяжких втрат. За добу утилізується від кількох рот до повноцінного батальйону. Проте, незважаючи на початковий провал свого наступу і колосальні втрати, рф від своїх цілей відступати, не мають наміру, а недавні візити путіна лише підтверджують, наскільки для нього важливо захопити Авдіївку. Будь-якою ціною та будь-якою кров’ю. З іншого боку – це говорить і про неминуче виснаження не просто підрозділів, а й негативний вплив на цілі групи військ, що позначиться на всьому окупаційному угрупуванні загалом", — каже Коваленко.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що ЗСУ відбили частину позицій під Авдіївкою.