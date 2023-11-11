ЗСУ відбили частину позицій під Авдіївкою, ворог зазнає величезних втрат: подробиці та карта

Йдуть тяжкі бої

Триває 626 день повномасштабної війни з російськими окупантами, які все ще безуспішно намагаються захопити Донецьку область в її адміністративних кордонах. Ворог продовжує атакувати на Авдіївському напрямку в районі коксохіму, основні бої йдуть у районі населених пунктів Степове, Бердичі, Північне та Тоненького.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки на схід та південний схід від Новокалинового; Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського. Інститут вивчення війни (ISW) розповів про актуальну ситуацію під Авдіївкою.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

Представник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що найважливішою метою для росіян є Авдіївський коксохімічний завод. У разі його захоплення ворог зможе створити оборонні позиції у промисловій зоні, а не у лісовій місцевості.

Один із російських військових блогерів поскаржився, що українські війська 10 листопада зробили успішну контратаку на Авдіївському напрямку. За його даними, вони контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій. Інший "військор" заявляв, що ЗСУ послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські війська за місяць штурму росіянами Авдіївки знищили:

понад 100 російських танків;

близько 50 артилерійських систем;

сім літаків Су-25;

близько 10 тисяч жителів.

За даними Штупуна, щоденні втрати ворога на Авдіївському напрямку становлять у середньому від 400 до 600 осіб. Українські військові використовують повітряну та звичайну розвідку, щоб не дати окупантам посилити свої війська.

Як раніше повідомляв "Телеграф", спікер Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що під Авдіївкою ЗСУ суттєво послабили супротивника у бронетехніці, тому він змінив свою тактику. За словами військового, ворог наразі використовує більше піхоти для атак.