Війна — день 629: окупанти змінюють тактику під Бахмутом і тиснуть на Авдіївку

Оперативно про головне за добу

Активна фаза бойових дій в Україні триває, а найспекотніша ситуація залишається на сході нашої країни. Зокрема біля Бахмута росіяни почали змінювати тактику, перейшли до активної оборони та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Не затихають бої й під Авдіївкою, де окупанти вже зазнали більших втрат, ніж під Бахмутом та Вугледаром.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Херсоні після оголошення тривоги пролунав вибух, моніторингові групи кажуть, що це був запуск балістичної ракети з Криму.

Про те, що відбувалося 11 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 626: Україна під атаками святкує річницю визволення Херсона

Інформацію за 12 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 627: окупанти концентрують сили на Авдіївці та готують нові обстріли

З даними за 13 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 628: росіяни посилюють тиск на сході, але зазнають втрат