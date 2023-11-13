Окупанти змінюють тактику – що зараз відбувається під Бахмутом

росіяни від оборони перейшли до активної оборони, але у ЗСУ були до цього готові

Російські війська активізувалися на Бахмутьському напрямку, намагаючись відбити втрачені раніше позиції. Лише протягом минулої доби українські захисники відбили там 10 атак противника.

Окупанти готувалися до нового наступу в районі Бахмута близько трьох місяців, але готувалися і в ЗСУ. Про це в етері Радіо Свобода розповів речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, окупанти перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку і намагаються відбити втрачені позиції. Вони пробують розвідати слабкі ділянки в обороні ЗСУ на Бахмутському напрямку, але стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута російська армія не досягла.

"На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка, Андріївка", – розповів Фітьо.

Він наголосив, що у ЗСУ бачили підготовку російської армії до активізації бойових дій ще перед жовтнем. Ця підготовка тривала близько трьох місяців. ЗСУ у цей час також готувалися.

"Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок", – зазначив Фітьо, додавши що противник пробує хоч десь досягти успіхів.

Нагадаємо, минулого тижня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що на Бахмутському напрямку ситуація вкрай складна, ворог не дає закріпитись українським військовим на важливих позиціях.