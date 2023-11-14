росію знову атакували БПЛА: ударів завдано по заводах, що працюють на війну (відео)

У рф заявили, що всі безпілотники були збиті

Українські військові продовжують атакувати цілі на території росії. Окупанти повідомили, що вночі та зранку 14 листопада на території чотирьох областей рф були зафіксовані атаки дронів.

У міноборони рф заявили, що 4 українські безпілотні літальні апарати начебто були знищені над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей. Проте слід зазначити, що російські окупанти завжди заявляють про відбиття всіх атак, хоча це часто не відповідає дійсності.

Водночас telegram-канал Astra з посиланням на місцеві пабліки пише, що у підмосковній Коломиї з ранку було чутно вибухи в районі "КБ Машинобудування", як вже зазнало ударів 11 листопада.

"Сьогодні приблизно о 7:30 у районі Голутвіна знову пролунав сильний вибух. Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чути. У машин, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. Мешканці повідомляють, що до КБМ ("КБ Машинобудування". — Ред.) їдуть машини спецслужб", — йдеться у повідомленні.

Місто Коломна на карті

Крім того, у мережі опубліковані відео з безпілотником, який, ймовірно, рухався у бік підмосковної Коломни. Автор одного з відео зазначає, що БПЛА летить у напрямку цього міста.

Також telegram-канал Baza повідомив, що безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області. За їх даними, в ніч на 14 листопада в цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", розташованого у місті Сєльцо, був виявлений "безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною, що не розірвався".

Також зазначається, що при цьому дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце були викликані співробітники спецслужб. Також стверджується, що внаслідок падіння безпілотника постраждалих немає.

Місто Сєльцо на карті

Як відомо, "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" займається виготовленням вибухових речовин. Також, за інформацією російських джерел, підприємство проводить утилізацію боєприпасів.

"КБ машинобудування" з Коломни є одним із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Підприємство виробляє ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що представник Головного управління розвідки Збройних сил України Андрій Юсов не став ні спростовувати, ні підтверджувати причетність до вибухів у Коломні та біля Котовського порохового заводу у Тамбові. За його словами, вибухи на території країни-агресора є цілком нормальними процесами, адже відбуваються вони виключно на об’єктах, які залучені у війну проти України.