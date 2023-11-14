россию снова атаковали БПЛА: удары нанесены по заводам, работающим на войну (видео)

В рф заявили, что все беспилотники были сбиты

Украинские военные продолжают атаковать цели на территории россии. Оккупанты сообщили, что ночью и утром 14 ноября на территории четырех областей рф были зафиксированы атаки дронов.

В минобороны рф заявили, что 4 украинских беспилотных летательных аппарата якобы были уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Однако следует отметить, что российские оккупанты всегда заявляют об отражении всех атак, хотя это часто не соответствует действительности.

В то же время telegram-канал Astra со ссылкой на местные паблики пишет, что в подмосковной Коломне с утра были слышны взрывы в районе "КБ Машиностроение", которое уже подверглось ударам 11 ноября.

"Сегодня примерно в 7:30 в районе Голутвина снова раздался сильный взрыв. Как сообщают очевидцы, в домах на Окском проспекте его было четко слышно. У стоящих во дворах машин сработали системы сигнализации. Жители сообщают, что к КБМ ("КБ Машиностроение". — Ред.) едут машины спецслужб", — говорится в сообщении.

Город Коломна на карте

Кроме того, в сети опубликованы видео с беспилотником, предположительно двигавшимся в сторону подмосковной Коломны. Автор одного из видео отмечает, что БПЛА летит в направлении этого города.

Также telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. По их данным, в ночь на 14 ноября в цехе "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в городе Сельцо, был обнаружен "неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом".

Также отмечается, что при этом крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб. Также утверждается, что в результате падения беспилотника пострадавших нет.

Город Сельцо на карте

Как известно, "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" занимается изготовлением взрывчатых веществ. Также, по информации российских источников, предприятие производит утилизацию боеприпасов.

"КБ машиностроения" из Коломны является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие производит ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Главного управления разведки Вооруженных сил Украины Андрей Юсов не стал ни опровергать, ни подтверждать причастность к взрывам в Коломне и у Котовского порохового завода в Тамбове. По его словам, взрывы на территории страны-агрессора вполне нормальные процессы, ведь происходят они исключительно на объектах, которые вовлечены в войну против Украины.