Война — день 632: россия никак не может сдвинуться под Авдеевкой и готовит "энергетический террор"

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 17 ноября 2023 года. Российские военные которую неделю пытаются продвинуться на фронте, однако не имеют существенного успеха. Оккупанты собрали сотни ракет в рамках подготовки к массированным ударам, в то время как Украина празднует важную победу, — создание первого в мире флота морских дронов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины несколько групп ударных дронов, — предупреждают Воздушные силы ВСУ.

Взрывы слышали в оккупированном Токмаке в Запорожской области, — предварительно мог быть нанесен удар по позициям рф, однако никакой подтвержденной информации о причинах взрывов нет.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 17.11.2023

О том, что происходило 14 ноября, читайте в материале: Война — день 629: оккупанты меняют тактику под Бахмутом и давят на Авдеевку

Информацию за 15 ноября смотрите по ссылке: Война — день 630: оккупанты наступают на востоке, а ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра

С данными за 16 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 631: украинцам показали "Black box" ГУР, а россияне используют запрещенное оружие