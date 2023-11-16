Количество впечатляет: в ВСУ рассказали, сколько оккупанты имеют ракет в Крыму для "энергетического террора"

Враг накопил большое количество "Калибров" и "Ониксов"

Оккупанты превратили Крымский полуостров в мощный военный хаб. Там хранятся ракеты, которые россияне могут использовать для следующего этапа энергетического террора в Украине.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, враг продолжает накапливать ракетный потенциал на территории Крыма. Об этом в эфире Национального телемарафона "Единые новости" заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в Крыму хранится около 800 ракет, которые враг может использовать против энергетической инфраструктуры в Украине. Речь о ракетах типа "Калибр" и "Оникс".

"Враг очевидно накапливает потенциал. Ракеты воздушного базирования сосредоточены в местах, где будут загружаться в самолеты", – сообщила Гуменюк.

Напомним, что ночью и утром 16 ноября россия снова атаковала Украину с помощью крылатых ракет и беспилотников. Также враг выпустил как минимум 7 ракет С-300 по Харьковщине.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что враг использовал 18 "шахедов", из которых удалось сбить 16. Также силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ранее "Телеграф" писал, что в случае отсутствия ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры украинцам все равно следует готовиться к возможным отключениям света. Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов также предполагает повторение прошлогодних ракетных обстрелов врага с целью погрузить Украину в темноту. Однако в этом году Украина готова ответить.