В ряде областей раздавались взрывы: что известно об очередной ночной атаке по Украине (обновлено)

После полуночи россияне использовали ракеты, однако ближе к рассвету вспомнили о существовании "шахедов"

В ночь на 16 ноября россия в очередной раз атаковала часть областей Украины. Для нападения враг использовал и крылатые ракеты и беспилотники. Многие области "покраснели" из-за тревоги уже около четырех часов утра, когда в воздушное пространство страны вошли "шахеды".

Детальнее рассказывает "Телеграф" со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ и другие местные медиа. Следует отметить, что ночь в целом оказалась для страны довольно неспокойной — в ряде регионов сирены было слышно и незадолго после полуночи.

Около 21:20 мониторинги сообщили, что звуки взрывов раздались в Миргороде. Вероятно, это было следствием работы ПВО.

В 1:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что оккупанты нанесли не менее 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно – ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Звучали взрывы и в Одесской и Николаевской областях. Там работали силы ПВО.

Уже утром, около 6 часов, группа "шахедов" зашла в Винницкую область. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По состоянию на 6:20 воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Карта тревог выглядит так:

Как сообщал "Телеграф", ночь на среду, 15 ноября, россияне нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. Под удар попал 4-этажный жилой дом, разрушен подъезд, под завалами обнаружили тело погибшей женщины.