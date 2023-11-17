Аж тряслись окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы (фото)

Оккупационная "власть" заявила о сбитии воздушных целей

Около 9:50 17 ноября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они были настолько мощными, что в домах задрожали окна.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Он ссылается на информацию от своих подписчиков, живущих в Севастополе.

"В центре Севастополя поднимается какой-то дымок, а в городе объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Морской и наземный транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом заявил оккупационный "департамент транспорта города".

Так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя михаил развозжаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе якобы работает ПВО. Как обычно, он добавил, что "повреждений не зафиксировано". Важно иметь в виду, что российские и оккупационные власти регулярно представляют искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели. По информации от Спасательной службы Севастополя, пока никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представитель военно-партизанского движения "АТЕШ" в ночь на пятницу, 17 ноября, пробрался на территорию воинской части 80393 в оккупированной Феодосии. Он провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России.