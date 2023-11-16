Особенно оценят крымчане: в LEGO создали специальные конструкторы в помощь украинцам (фото)

Купить уникальные работы невозможно

Инициатива LEGOwithUKRAINE создала из конструктора три знаковых для Украины постройки: киевскую Родину-мать, крымское Ласточкино гнездо и мариупольскую старую водонапорную башню. Любой желающий может выиграть одну из фигурок за донат на платформе UNITED24.

Об этом сообщает "Суспільне". Чтобы купить фигурку, достаточно внести благотворительный взнос на счет платформы UNITED24.

Фигурки создали три конструктора из разных стран: Максим Митякин из Украины, Артур Самков из Польши и Евгений Тонев из США.

"Это украинцы, живущие за границей длительное время, но поддерживающие Украину с первых дней войны. И сам проект начался с того, что Евгений Тонев из США создал конструктор Мариупольскую башню. И мы решили его инициативу продолжить и дать ей благотворительную составляющую. Создавая такие конструкторы, мы можем помочь восстанавливать Украину", — рассказала представительница платформы UNITED24 Юлия Соловей.

Каждая из фигурок LEGO создана в пяти экземплярах, но купить их невозможно, только выиграть. Внести благотворительный взнос можно до 28 ноября на платформе UNITED24, минимальный размер 24 доллара (около 900 гривен), что даже меньше самого дешевого набора конструктора LEGO.

Все деньги будут направлены на восстановление 18 многоквартирных жилых домов в Киевской области, которые пострадали из-за российских обстрелов в 2022 году.

"Их не нужно отстраивать сначала. При меньшей инвестиции средств мы сможем вернуть больше семей домой. Это Буча, Ирпень, Гостомель. Была потребность на более 700 миллионов гривен, сейчас у нас осталось собрать буквально 10 миллионов гривен. И мы надеемся, что именно этот проект даст последний рывок и возможность, чтобы закрыть эту инициативу", — сказала Юлия Соловей.

Весной 2024 года LEGOwithUKRAINE планирует новую инициативу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии художник придумал конструктор LEGO на тему автозака с протестующими. Набор называется "Несанкционированные праздники".