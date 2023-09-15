"Мистер Травчик": в Украине создали комикс в поддержку медицинского каннабиса (фото)

Купить его можно у автора через Instagram

Украинская художница Тамара Сафарова создала первый комикс в поддержку медицинского каннабиса "Мистер Травчик".

Выдуманную историю в картинках автор презентовала на своей странице в Instagram. Там же художница открыла продажи комикса.

"Этот проект направлен на повышение осведомленности общественности о каннабисе, его действии и свойствах, а также на развитие критического мышления", — говорит Тамара Сафарова.

Украинка отметила, что "Мистер Травчик" создан ею дабы разрушить стереотипы, связанные с каннабисом. Художница хочет посредством своей работы уменьшить социальное давление на людей, которые принимают его в медицинских целях.

Комикс про канабис

"Это растение обладает огромным медицинским, научным и техническим потенциалом, который сейчас Украина не использует из-за недобросовестности некоторых политиков. Как активная и сознательная гражданка и художница, я хочу способствовать изменениям такого положения", — добавляет она.

Комикс "Мистер Травчик" изготовлен в технике Riso и состоит из 20 эпизодов. Он напечатан тиражом в 100 штук. Каждый экземпляр автор решила пронумеровать и поставила личную подпись. Стоимость комикса – 420 грн.

Мистер Травчик

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении.