"Мистер Травчик": в Украине создали комикс в поддержку медицинского каннабиса (фото)
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Купить его можно у автора через Instagram
Украинская художница Тамара Сафарова создала первый комикс в поддержку медицинского каннабиса "Мистер Травчик".
Выдуманную историю в картинках автор презентовала на своей странице в Instagram. Там же художница открыла продажи комикса.
"Этот проект направлен на повышение осведомленности общественности о каннабисе, его действии и свойствах, а также на развитие критического мышления", — говорит Тамара Сафарова.
Украинка отметила, что "Мистер Травчик" создан ею дабы разрушить стереотипы, связанные с каннабисом. Художница хочет посредством своей работы уменьшить социальное давление на людей, которые принимают его в медицинских целях.
"Это растение обладает огромным медицинским, научным и техническим потенциалом, который сейчас Украина не использует из-за недобросовестности некоторых политиков. Как активная и сознательная гражданка и художница, я хочу способствовать изменениям такого положения", — добавляет она.
Комикс "Мистер Травчик" изготовлен в технике Riso и состоит из 20 эпизодов. Он напечатан тиражом в 100 штук. Каждый экземпляр автор решила пронумеровать и поставила личную подпись. Стоимость комикса – 420 грн.
Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении.