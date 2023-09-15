"Містер Травчик": в Україні створили комікс на підтримку медичного каннабісу (фото)

Купити його можна у автора через Instagram

Українська художниця Тамара Сафарова створила перший комікс на підтримку медичного каннабісу "Містер Травчик".

Вигадану історію в картинках авторка презентувала на своїй сторінці в Instagram. Там же художниця відкрила продаж коміксу.

"Цей проект спрямований на підвищення поінформованості громадськості про канабіс, його дію та властивості, а також на розвиток критичного мислення", — каже Тамара Сафарова.

Українка зазначила, що "Містер Травчик" створений нею, щоб зруйнувати стереотипи, пов’язані з канабісом. Художниця хоче за допомогою своєї роботи зменшити соціальний тиск на людей, які приймають його з медичною метою.

Комікс про канабіс

"Ця рослина має величезний медичний, науковий і технічний потенціал, який зараз Україна не використовує через недобросовісність деяких політиків. Як активна і свідома громадянка і художниця, я хочу сприяти змінам такого становища", — додає вона.

Комікс "Містер Травчик" виготовлений у техніці Riso та складається з 20 епізодів. Він надрукований тиражем у 100 штук. Кожен екземпляр авторка вирішила пронумерувати і поставила особистий підпис. Вартість коміксу – 420 грн.

Містер Травчик

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада проголосувала за законопроект про медичний канабіс у першому читанні.