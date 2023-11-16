Особливо оцінять кримчани: у LEGO створили спеціальні конструктори на допомогу українцям (фото)

Купити унікальні роботи неможливо

Ініціатива LEGOwithUKRAINE створила з конструктора три знакові для України споруди: київську Батьківщину-мати, кримське Ластівчине гніздо та маріупольську стару водонапірну вежу. Будь-хто може виграти одну з фігурок за донат на платформі UNITED24.

Про це повідомляє "Суспільне". Щоб купити фігурку, достатньо зробити благодійний внесок на рахунок платформи UNITED24.

Фігурки створили три конструктори з різних країн: Максим Мітякін з України, Артур Самков із Польщі та Євген Тонєв із США.

"Це українці, які живуть за кордоном тривалий час, але підтримують Україну з перших днів війни. І сам проєкт розпочався з того, що Євген Тонєв із США створив конструктор Маріупольську вежу. І ми вирішили його ініціативу продовжити та дати їй благодійну складову. Створюючи такі конструктори, ми можемо допомогти відновлювати Україну", — розповіла представниця платформи UNITED24 Юлія Соловей.

Кожна з фігурок LEGO створена у п’яти екземплярах, але купити їх неможливо, тільки виграти. Внести благодійний внесок можна до 28 листопада на платформі UNITED24, мінімальний розмір 24 долари (близько 900 гривень), що навіть менше від найдешевшого набору конструктора LEGO.

Усі гроші будуть спрямовані на відновлення 18 багатоквартирних житлових будинків у Київській області, які постраждали через російські обстріли у 2022 році.

"Їх не потрібно відбудовувати спочатку. За меншої інвестиції коштів ми зможемо повернути більше сімей додому. Це Буча, Ірпінь, Гостомель. Була потреба на понад 700 мільйонів гривень, зараз у нас залишилося зібрати буквально 10 мільйонів гривень. І ми сподіваємося, що саме цей проект дасть останній ривок та можливість, щоб закрити цю ініціативу", — сказала Юлія Соловей.

Весною 2024 року LEGOwithUKRAINE планує нову ініціативу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Росії художник придумав конструктор LEGO на тему автозаку з протестувальниками. Набір називається "несанкціоновані свята".