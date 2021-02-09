"Новая реальность": в РФ художник придумал конструктор LEGO на тему автозака с протестующими (видео)

В наборах конструктора LEGO появился необычный новый конструктор, который списан как под копирку с протестов, которые произошли недавно в России в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как конструктор выглядит, показал российский журналист Алексей Пивоваров в Twitter.

Набор называется "Несанкционированные праздники" и в него входят автозак, силовики в шлемах и с дубинками, журналисты в неоновых жилетах (один со сломанной рукой), а также протестующие.

"Конструктор подготовит детей к жизни в реальном, а не в иллюзорном мире", - уверен создатель конструктора, которым стал питерский художник Артем Бизяев.

Новая реальность — это когда автозаки не только на улицах, но и в наборе LEGO у вашего ребёнка. Как вам такая идея? Хотели бы поиграть? Полную версию «Редакции. News» смотрите по ссылке: https://t.co/TvkRF8QVzv pic.twitter.com/XGk8eg8WW7 — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) February 8, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства. В частности, буквально недавно в Китае воссоздали вселенную из известного фильма "Властелин колец" из деталей конструктора LEGO.