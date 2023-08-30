К штыку приравняли перо: на Донбассе создали уникальную библиотеку, которой руководят дети

В прифронтовом Курахово в перерывах между боями писатель Виталий Запека занялся важным делом

56-летний полтавский писатель Виталий Запека уже второй раз на войне. До фронта он даже не подозревал о своем писательском таланте. Работал инженером, имел изобретения. Затем переквалифицировался в фотохудожника. И в 2014 году, идя защищать Украину в составе добровольческого батальона спецназначения "Полтава", положил в рюкзак фотоаппарат Canon.

За три года боевой службы у Виталия собрался большой архив портретных, пейзажных и документальных снимков. Но как оказалось, большую ценность имели заметки о войне, которые он делал в перерывах между боевыми задачами. Вспоминает, писал при малейшей возможности: хотелось выплеснуть переполнявшие его эмоции и таким образом хотя бы на время облегчить свое душевное состояние, освободиться от напряжения.

Впоследствии эти записи легли в основу его историй на военную тематику (так называемой окопной прозы) и романов: антивоенного "Цуцик", в котором рассказ ведется от имени маленькой собачки, наделенной человеческими эмоциями, и военно-сатирического "Герои, херои и не очень". За последнее произведение автор был отмечен Международной украинско-белорусской премией "Воин света", основанной в 2015 году в память об активисте Евромайдана из Беларуси, члене самообороны Михаиле Жизневском. "Цуцик" номинировался на Шевченковскую премию.

В Курахово нет школ, но есть дети

Сержант Запека с февраля 2022 года снова на войне. Снова пошел добровольцем, записавшись в 116-ю Полтавскую бригаду теробороны. Сейчас его подразделение дислоцируется в Донецкой области, где продолжаются тяжелые непрерывные бои, неподалеку от Курахово. Он – стрелок. Но вместо отдыха по возвращении с огневой позиции Виталий большую часть свободного времени проводит в компании кураховских детей, которым обычно нечем заняться.

Виталий Запека с февраля 2022 года снова на войне

Чтобы детишки меньше били баклуши, Виталий принялся учить их бросать учебные гранаты. И однажды по ходу дела разговорился с девочкой лет двенадцати.

"Раньше мечтала, чтобы со школой что-то произошло — так надоело каждый день ходить в нее. Глупая была… Сейчас мечтаю ходить в школу, а не учиться онлайн", — призналась она военному.

"Может, с первого сентября начнете учиться? Делают же бомбоубежища в школах, может, и у вас такое обустроят?" – он пытался дать ей надежду.

"Нету школы…" — вздохнула девчонка.

Школа в Курахово была разрушена прямым попаданием снаряда

"В Курахово война рядом. Арта достает каждый день, — написал 15 августа на своей странице в Facebook Виталий Запека под выставленными фото своих маленьких друзей. — В Курахово нет школ и библиотек. Уничтожены. Но в Курахово есть дети. Дети, которые не помнят свою жизнь без войны. Она здесь с 2014 года. Самой маленькой на фото Еве – ладошка и еще пальчик лет. Ей трудно представить, каково это, когда мир.

Юные библиотекари

Старшей на фото Елизавете сегодня 14. Она взрослее своих лет. Владелица частного магазина оставляет на нее и других малышей свое заведение и чувствует себя спокойно. Детки торгуют, управляют магазином. Такое развлечение. В этом микрорайоне города — это центр жизни детей.

Но с сегодняшнего дня кураховские дети меняют свою жизнь. С 15:00, когда придет посылка на "Новую почту", они станут директорами библиотеки. ПЕРВОЙ В МИРЕ БИБЛИОТЕКИ, которой будут руководить исключительно дети! Ни одного взрослого! Сами!"

Первая посылка с книгами для библиотеки в Курахово

Первым книги для будущей библиотеки передал именно Виталий Запека. Жена писателя Лариса по его просьбе выслала из Полтавы посылку, в которой было собрано все его, вышедшее в свет: "Цуцик", "Герои, херои и не очень", "Полинка", "Полинка в королевстве глупостей", "Бабах на всю голову", "Абсурд".

Новенькие книги Виталия Запеки легли в основу уникальной библиотеки в Курахово

Первыми читателями новеньких книг была, конечно, "команда Запеки". Кое-кто из нее, как оказалось, с момента полномасштабной войны вообще не держал в руках художественной литературы. Прочитанные книги сразу же были выставлены на полке небольшого магазина под названием "У Тани". Того самого, который время от времени хозяйка оставляет на юных друзей писателя-военного. Продавцы предлагали покупателям взять какое-то произведение под запись и после прочтения вернуть. Так же, как в библиотеке.

Книга — по записи в очередь

— Мы живем в микрорайоне "Южный", на окраине Курахово, и добираться в центр, где в Доме культуры работает единственная библиотека, нам далеко, — рассказывает 14-летняя Елизавета Гноева. — Все возможные развлечения — бассейн, танцевальная студия — находятся от нас в 40 километрах, в Покровском. Кто поедет туда? Поэтому лучше всего – своя библиотека. Среди наших читателей есть не только дети, но и взрослые. Учительница из музыкальной школы, например, выбрала для себя "Полинку в королевстве глупостей"…

14-летняя Лиза Гноева за старшую в команде детворы

Поскольку книг было мало и людям, чтобы почитать что-то новенькое, приходилось записываться в очередь, то писатель Запека призвал украинцев через Facebook поддержать уникальное дело: "Если есть возможность, пришлите книг. Если нет возможности проплатить за почтовые услуги, напишите мне. Проплачу, потому что откуда у детей финансы? У них только воля, ум и энтузиазм".

Пост практически сразу набрал более полутысячи лайков. А уже через несколько дней в отделение № 1 на имя Елизаветы Гноевой пришли первые 25 книг. Из Киева, Львова, Полтавы… Вместе с друзьями она перенесла их в магазинчик.

На другой день посылок было столько, что дети даже с дядей Виталием не могли дотащить их с почты. Писателю, который служит стрелком, пришлось обращаться в военную администрацию Курахово, чтобы помогли с транспортом. Сначала там пообещали и новые полочки, чтобы расставить книги, но они шли потоком, и стало ясно, что такое количество в тесном магазине не поместится, поэтому нужно искать отдельное помещение.

Посылки с книгами поступают со всей Украины

Через несколько дней Виталий отчитался: "Получил два (!!!) поддона посылок с книгами со всех уголков Украины. Даже было предложение от украинцев из Румынии…"

Очень приятно, что начали приобщаться издательства. Спасибо Видавництво Час Майстрів.

Отправила посылку автор детских книг Екатерина Полякова …

Похоже, надо просить: "Горшочек, не вари!" Потому что нужно рассортировать книги, сделать список или хотя бы фото. Чтобы люди знали, что мы уже имеем".

Достаточно быстро нашли отдельное место для библиотеки. Местный житель Андрей, узнав, для чего нужно помещение, бесплатно отдал организаторам этого дела свой торговый павильон. Однако очередной обстрел города врагом привел к разрушениям и помешал открытию заведения.

Взяли судьбу в крепкие детские руки

От Курахово до Угледара, где продолжаются активные боевые действия, — 25 километров к югу. В 13 километрах к востоку от Курахово — разрушенная снарядами Марьинка. Армия эрефии, пытаясь продвинуться на Угледарском направлении, почти ежедневно обстреливает громаду. Год назад прямым попаданием вражеской ракеты была полностью разрушена школа, в которой училась Лиза и ее друзья. И когда они снова сядут за парту, одному Богу известно.

Но, несмотря на опасность, город живет. По последним данным, в Кураховской громаде проживает 18 тысяч человек.

— У людей разные причины, чтобы не эвакуироваться, а оставаться в своих домах, — рассказывает Виталий. — Многие, например, работают на местной ТЭЦ — важном для Украины объекте, получают постоянный заработок. Да и не все родители согласны отправлять детей куда-нибудь от себя. Слышал, их не менее тысячи осталось. Такова реальность. И можно скулить, можно жаловаться на жизнь и злую судьбу, а можно взять эту судьбу в свои руки и изменить ее. У моих маленьких друзей – крепкие руки. Они улучшают свою жизнь и жизнь целого города!

Кое-кто из детей впервые с полномасштабного вторжения взял в руки художественную литературу

Создание библиотеки, наперекор обстоятельствам, очень важно и для детей в Курахово, и для всех взрослых украинцев. Поэтому дело получило такой сумасшедший отклик. Таких детей нет ни в одной стране в мире. Горжусь, что у нас столько неравнодушных людей, что дышу с ними одним воздухом. Всем кланяюсь и искренне благодарю! Такую Украину не победить! До тех пор, пока будет Украина, будет и библиотека! "Зачем нам победа, если не будет культуры?" — спрашивал когда-то Черчилль. Его слова актуальны сейчас как никогда, — добавляет писатель.

Виталий Запека в гражданской жизни работает писателем

Сейчас большинство собранных со всей Украины книг хранится в Кураховской военной администрации. Ее сотрудники помогают разгружать коробки с книгами и заносить в подвал. Тем временем посылки продолжают поступать…

Полученные книги пока хранятся в военной администрации

В то же время поступают предложения по организации детского труда. "Нужен компьютер для ведения каталога и учета книг. Могли бы скинуться и приобрести. Или, может, лучше ноут, потому что с энергоснабжением могут быть проблемы". — "Нужен планшет, чтобы установить на нем программу для учета книг. Так удобнее будет", — подсказывают люди. Некоторые интересуются, есть ли у детей одежда и обувь.

— Основной костяк нашей команды состоит из трех мальчиков и трех девочек, — отвечает Виталий. – Так вот, пацаны хотят форму. Потому что они с настоящими солдатами на блокпосту стоят!

"Вы крутые!!! Очень полезное дело начали! Может, и не следует говорить: "Горшочек, не вари!"? Может, пусть "варит" и "кормит" не только Курахово? Хороший пример быстро распространяется", — высказываются причастные к созданию уникальной библиотеки.

И, конечно, люди благодарят Виталия Запеку за то, что он не просто воюет против врага с автоматом в руках, а борется еще и за то, чтобы в Украине не исчезли библиотеки…

Фото со страницы Виталия Запеки в Facebook