Украинские партизаны в Феодосии пробрались в военную часть россиян, фото и видео

Дежурная смена спала

Представитель военно-партизанского движения "АТЕШ" в ночь на пятницу, 17 ноября, пробрался на территорию военной части 80393 в оккупированной Феодосии. Он провёл разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота рф.

"Пока дежурная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба вч 80393", — сообщается в Telegram-канале движения "АТЕШ".

ВЧ на карте

Фотодоказательство вылазки партизан

Партизаны добавили, что полученная информация уже передана компетентным структурам, которые "демилитаризируют" вч. Они показали фото и видео "вылазки".

Для справки: "АТЕШ" ("Огонь") — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории россии. Оно было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате полномасштабного российского военного вторжения.

Стоит отметить, что оккупанты превратили Крымский полуостров в мощный военный хаб. Там хранятся ракеты, которые россияне могут использовать для следующего этапа энергетического террора в Украине. Представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что по состоянию на 16 ноября в Крыму хранится около 800 ракет типа "Калибр" и "Оникс".

В то же время, в Крыму опасаются очередных ударов украинских военных. Из-за этого там отменили массовые мероприятия по случаю Нового года и Рождества. Оккупационные власти установили в ряде регионов Крыма и на важных объектах "желтый" уровень "террористической опасности".