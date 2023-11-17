Аж тряслися вікна: в окупованому Севастополі прогриміли вибухи (фото)

Окупаційна "влада" заявила про збиття повітряних цілей

Близько 9:50 17 листопада, в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, вони були настільки потужними, що в будинках затремтіли вікна.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер". Він посилається на інформацію від своїх підписників, що живуть у Севастополі.

"У центрі Севастополя підіймається якийсь димок, а в місті оголошено повітряну тривогу", — йдеться у повідомленні.

Морський та наземний транспорт у Севастополі припинив рух. Про це заявив окупаційний "департамент транспорту міста".

Так званий "губернатор" анексованого Севастополя михайло розвозжаєв написав у своєму Telegram-каналі, що в Севастополі нібито працює ППО. Як зазвичай, він додав, що "пошкоджень не зафіксовано". Важливо мати на увазі, що російська та окупаційна влада регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними в акваторії над Північним молом збито 2 повітряні цілі. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представник військово-партизанського руху "АТЕШ" у ніч проти п’ятниці, 17 листопада, пробрався на територію військової частини 80393 в окупованій Феодосії. Він провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту росії.