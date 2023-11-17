Українські партизани у Феодосії пробралися у військову частину росіян, фото та відео

Чергова зміна спала

Представник військово-партизанського руху "АТЕШ" у ніч проти п’ятниці, 17 листопада, пробрався на територію військової частини 80393 в окупованій Феодосії. Він провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту росії.

"Поки чергова зміна спала в недозволений час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу вч 80393", — повідомляється в Telegram-каналі руху "АТЕШ".

Вч на карті

Фотодоказ вилазки партизан

Партизани додали, що отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які "демілітаризують" вч. Вони показали фото та відео "вилазки".

Для довідки: "АТЕШ" ("Вогонь") — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території росії. Його було створене українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок повномасштабного російського військового вторгнення.

Варто зазначити, що окупанти перетворили Кримський півострів на потужний військовий хаб. Там зберігаються ракети, які можуть використовувати росіяни для наступного етапу енергетичного терору в Україні. Представник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що станом на 16 листопада у Криму зберігається близько 800 ракет типу "Калібр" та "Онікс".

Водночас у Криму побоюються чергових ударів українських військових. Через це там скасували масові заходи з нагоди Нового року та Різдва. Окупаційна влада встановила у низці регіонів Криму та на важливих об’єктах "жовтий" рівень "терористичної небезпеки".