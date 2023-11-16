Кількість вражає: у ЗСУ розповіли, скільки окупанти мають ракет у Криму для "енергетичного терору"

Ворог накопичив велику кількість "Калібрів" та "Оніксів"

Окупанти перетворили Кримський півострів на потужний військовий хаб. Саме там зберігаються ракети, які росіяни можуть використати для наступного етапу енергетичного терору в Україні.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ворог продовжує накопичувати ракетний потенціал на території Криму. Про це в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, станом на зараз в Криму зберігається близько 800 ракет, які ворог може використати проти енергетичної інфраструктури в Україні. Мова про ракети типу "Калібр" та "Онікс".

"Ворог очевидно накопичує потенціал. Ракети повітряного базування зосереджені у місцях, де будуть завантажуватись у літаки", – повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, що вночі та вранці 16 листопада росія знову атакувала Україну з допомогою крилатих ракет та безпілотників. Також ворог випустив щонайменше 7 ракет С-300 по Харківщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ворог використав 18 "шахедів, з яких вдалось збити 16. Також сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше "Телеграф" писав, що у випадку відсутності ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури українцям однаково варто готуватись до можливих відключень світла. Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов також припускає повторення минулорічних ракетних обстрілів ворога з метою занурити Україну в темряву. Проте, цього року Україна готова відповісти.