МиГи с воздушными тревогами надоели: Зеленский дал поручение военным и правительству

Из-за воздушных тревог любая деятельность в Украине парализуется

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. Среди тем также был поднят вопрос о длительных тревогах во время вылетов российских МиГ. Глава государства поручил решить этот вопрос.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Владимира Зеленского, из-за российских ракет работа страны не должна быть парализована.

"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", — отметил глава государства.

Отметим, что во время воздушной тревоги в Киеве и других городах прекращает работу наземный общественный транспорт, а также наземные ветки метро. Кроме этого, закрываются торговые центры, кафе, рестораны, банки, больницы и другие учреждения, прекращается учебный процесс во всех заведениях образования. Порой воздушная тревога из-за взлетов российских самолетов МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", затягивается на несколько часов. Из-за этого бизнес и государственные учреждения теряют прибыль, а украинцы не могут добраться домой или тратят намного больше времени, чтобы решить запланированные дела. К слову, стоимость услуг такси во время воздушной тревоги возрастает в два, а то и в три раза из-за повышенного спроса.

Ранее в ВСУ рассказали, что нужно для того, чтобы отменили тревоги при взлете МиГов. По словам военных, градацию уровней опасности можно ввести лишь по решению высшего руководства страны, но опасность при этом не исчезнет.

О чем еще говорили на Ставке

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту о ситуации на фронте и насущных потребностях военных. В частности, Силы обороны нуждаются в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах, то есть во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.

Также Зеленский с военачальниками обсудили реализацию договоров с украинским ОПК и с зарубежными поставщиками, систематизацию ожидаемой международной технической помощи.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин доложил украинскому президенту о наращивании объемов производства на украинских предприятиях ОПК. Помимо этого, рассказал о нынешнем состоянии и перспективах украинской многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командир оперативно-стратегической группы "Таврия" Александр Тарнавский, первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины Эдуард Москалев и командующий ВМС Юрий Содоль доложили Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. В частности обсудили Лиманское, Бахмутское и Авдеевское направление, а также Херсон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский подтвердил успехи ВСУ в Херсонской области. Президент показал первые фото с Левого берега.