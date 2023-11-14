По всей Украине воздушная тревога, угроза "Кинжалов": все подробности

Сирену слышно во всех областях Украины

Воздушная тревога распространилась по территории Украины. Был зафиксирован взлет одного борта вражеской авиации воздушных сил россии.

Существует угроза удара ракетами типа "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ", — говорится в сообщении ПС ВСУ.

14:37 была объявлена воздушная тревога, которая началась со столицы Украины и Винницкой области. Затем ее подхватили и другие регионы Украины.

14:40 сирена раздалась во всех областях нашего государства.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:40

Мониторинговые чаты сообщают, что существует вероятность продолжительной воздушной тревоги, ведь полет МиГ-31к может происходить с дозаправкой в воздухе. В таком случае опасность будет продолжаться в пределах 3-5 часов.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя", — добавляется в сообщении.

Чем опасны "Кинжалы"

Ракеты "Кинжал" опаснее, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Они намного быстрее "Искандеров" и "Калибр", а дальность полета, при запуске с самолета, составляет 3 000 км.

Системы ПВО, которые есть в Украине, способны сбивать эти ракеты.

Напомним, что в понедельник, 13 ноября, также была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда "Телеграф" сообщал об угрозе ракетного удара из-за активности двух Ту-22м3.