Успех ВСУ на Херсонщине: Зеленский подтвердил, показав фото с передовой

О создании там плацдармов сообщили морпехи и Генштаб

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с Левого берега Херсонской области. Он поблагодарил наших воинов за движение вперед.

Фото Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Их авторы — Константин и Влада Либеровы.

"Левобережье Херсона. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость!", — подписал кадры президент.

Напомним, 17 ноября ВСУ официально подтвердили информацию об успехах Сил обороны на левобережье Херсонщины. Пресс-служба Морской пехоты ВСУ сообщила, что в результате заранее спланированных мероприятий Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. В ходе операции морпехам удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Как ранее комментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, речь идет о боевых действиях на линии от 3 до 8 км от среза воды вдоль всего берега Днепра.

Кроме того, Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Сейчас проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия, обнаруживаются пути логистического снабжения врага, осуществляется разведка мест расположения оккупантов с целью их дальнейшего уничтожения. Продолжаются тяжелые бои, чтобы оттеснить врага подальше от правого берега. Это защитит гражданское население от постоянных российских обстрелов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что об атаках ВСУ на левобережье Херсонщины говорили и западные аналитики, и российские пропагандисты. О сложностях оккупантов говорил даже российский диктатор владимир путин. Он назвал это новым контрнаступлением ВСУ.