Отменят ли тревоги из-за взлета "МиГов"? В ВСУ рассказали, что для этого нужно

Решение о пересмотре порядка включения тревог принимают не Воздушные силы ВСУ

Несмотря на то, что украинцы устали от тревог, связанных с полетами российских самолетов МиГ-31К, однако ввести некую градацию уровней опасности можно лишь по решению высшего руководства страны.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подобного рода вопросы поднимаются не впервые, однако такое решение принимать не просто, поскольку угроза "Кинжалов" никуда не делась.

"Опасность есть. Она никуда не девается. Как при угрозе применения баллистического вооружения, понятно, что будет объявляться тревога в тех или иных регионах, куда может достичь баллистика. МиГ-31К может достать в любую точку нашего государства", — сказал он.

При этом Игнат отметил, что длительные тревоги действительно влияют на работу экономики и бизнеса, а также на учебный процесс в школах и функционирование других сервисов.

По его словам, сейчас идет много разговоров о введении уровней опасности для обозначения тревог, однако подобного рода решения могут приниматься лишь на уровне высшего руководства страны, а Воздушные силы могут их лишь исполнять. При этом Игнат добавил, что у Воздушных сил есть свой telegram-канал, в котором можно получать оперативную информацию о том, где и почему объявлены тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из себя представляют ракеты "Кинжал", которые могут запускать самолеты МиГ-31К, а также почему они считаются настолько опасными, что тревогу включают по всей стране.