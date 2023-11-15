По всей Украине воздушная тревога, есть угроза: все подробности

Прошлая такая тревога длилась несколько часов

Днем 15 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Вооруженных силах Украины рассказали о том, с чем она связана.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Так, по данным военных, в Украине наблюдается ракетная опасность. Причиной тому — взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Отметим, что данный летательный аппарат является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

13:30 МиГ-31к осуществил дозаправку в воздухе, воздушная тревога может продолжаться ориентировочно до 15:00 — мониторинговые паблики.

12:30 Зафиксирован взлет Ил-78, который дозаправляет Миг-31К — мониторинговые паблики.

Напомним, что вчера такая же воздушная тревога продлилась целых три с половиной часа. По словам пресс-секретаря ВС ЗСУ Юрия Игната это произошло из-за того, что россияне стали использовать дозаправку в воздухе. 14 ноября таких дозаправок произошло целых две.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее мы писали о том, что 13 ноября, также была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда "Телеграф" сообщал об угрозе ракетного удара из-за активности двух Ту-22м3.