В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога: все подробности (обновлено)

Сирену было слышно в большинстве областей Украины

По Украине распространялась масштабная воздушная тревога, которая уже закончилась. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара.

Наблюдалась активность стратегической авиации вдоль восточной границы Украины. Об этом информировали мониторинговые чаты.

"Угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления", — говорится в сообщении ПС ВСУ. В частности, на восточной границе имелась активность двух Ту-22м3.

В то же время мониторинговые чаты писали об угрозе сразу для ряда областей:

Киевская (в том числе город Киев);

Черниговская;

Сумская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Житомирская.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:54

12:38 была объявлена воздушная тревога в Сумской области и распространялась дальше по южным, восточным, центральным и северным областям.

12:53 была информация о предполагаемом пуске ракет в направлении Днепропетровской области. Но, к счастью, обошлось без ракетных ударов со стороны оккупантов.

12:56 по областям начал распространяться отбой тревоги. В настоящее время пуски ракет не зафиксированы.

Однако Воздушные Силы ВСУ информируют, что южный и восточный регион еще имеют некоторую угрозу:

"На юго-восточном направлении сохраняется активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения".

Напомним, что в пятницу, 10 ноября, масштабная воздушная тревога продолжалась более четырех часов.