В Украине — масштабная воздушная тревога: какая причина
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Сирены гудят по всей стране
Во всех украинских городах без исключения прозвучала воздушная тревога. В воздушных силах предупреждают украинцев об опасности.
Как сообщают мониторинговые группы, сирены прозвучали из-за взлета российского МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.
Борт поднялся в воздух на аэродроме "Саваслейка" в рф.
По состоянию на 10:36 ситуация по стране стабильная. Прогнозов по продолжительности тревоги пока нет. Военные следят за ситуацией. Об угрозе другого ракетного вооружения, например, баллистических ракет пока не сообщается.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об одной из самых грозных путинских ракет — "Кинжале".
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