"Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может

Когда "Кинжал" перехдит на гиперзвук, то становится недосягаемой для радиоволн систем ПВО

В сети разгорелся спор на тему, действительно ли над Киевом в ночь на 4 мая сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал". Первым эту информацию распространило зарубежное СМИ Defence Express, однако в Воздушных силах Украины это заявление опровергли.

Значимость события заключается в том, что это может быть первый случай за время полномасштабной войны, когда ВСУ смогли сбить ракету Х-47 "Кинжал". По состоянию на начало марта 2023 года российская армия выпустила по территории Украины около 20 ракет такого типа. Сбивать их Украина не могла из-за высокой скорости полета, но после поставок системы ПВО Patriot ситуация могла измениться.

Характеристика гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал"

Согласно информации из открытых источников, комплексы "Кинжал" появились на вооружении российской армии зимой 2017–2018 года после испытаний. Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Х-47 М несет гиперзвуковые ракеты. Дальность их полета от 2 до 3 тысяч км, а скорость они могут развивать до 14 688 км/ч или 4 080 м/с. Целями "Кинжалов" могут быть как стационарные объекты, так и надводные цели (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты).

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались таким образом, чтобы их не могла заметить система ПВО. Запуск происходит следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

По словам специалистов, на гиперзвук ракета переходит на финальном этапе полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, которая не пропускает электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций — таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал". Сбить ракету можно на начальном этапе траектории, когда ее только выпустили из самолета.

Ракеты "Кинжал" и система ПВО Patriot

Зарубежное издание Defence Express в своей публикации предположило, что украинским воинам впервые удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" благодаря системе ПВО Patriot, которая недавно поступила на вооружение Сил обороны. Однако по словам военного эксперта Олега Жданова, вероятность 50 на 50, пишет 24 канал.

По его словам, "Патриоты" оснащены умной компьютерной системой, которая может распознавать ракету в воздухе и сообщить оператору, что пуск ракеты-перехватчика нецелесообразен. Это возможно в том случае, если цель покинет зону работы ПВО быстрее, чем ее удастся перехватить и сбить.

Patriot способен сбивать цели, которые развивают скорость до 5 Махов, хотя предельная его скорость 3 Маха. Он эффективен против ракет С-300, С-400, Х-22, а случаев сбития "Кинжалов" еще не было зафиксировано.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вечером 4 мая Киев атаковали вражеские беспилотники. Взрывы были слышны в разных районах города, а в Печерском и Соломенском районах есть повреждения зданий и произошли небольшие возгорания. Позже выяснилось, что в небе над столицей также сбили свой дрон Bayraktar TB2. Военные уже объяснили, почему это произошло.