"Кинжал" над Киевом: в ВСУ прямо ответили, сбили ли "несбиваемую" российскую ракету

Некоторые главы военных администраций "уже получили" за распространение такой информации

В Воздушных Силах Украины прокомментировали нашумевшую информацию о том, что над Киевом во время очередной атаки якобы сбили российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал", о чем ранее предположили в издании Defence Express.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Суспільному" заявил, что на самом деле данная информация не является правдивой.

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", — сказал он.

Отметим, что ранее издание Defence Express сообщило, что в ночь на 4 мая над Киевом могли сбить гиперзвуковую российскую ракету типа Х-47 "Кинжал". Из собственных источников издание получило фотографии обломков ракеты и на одном из снимков носовой обтекатель, максимально схожий с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал". Позже в пресс-службе командования Воздушных Сил отказались от комментариев по этому поводу, а за "актуальной" информацией саркастично посоветовали обращаться к экспертам Defence Express.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 4 мая столицу Украины атаковали вражеские беспилотники. Обломки сбитого дрона рухнули на четырехэтажный дом, в результате чего начался пожар.