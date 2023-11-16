Война — день 631: ВСУ продвигаются на юге, а россияне не брезгуют запрещенным оружием

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не утихают на всей линии фронта. И хоть на картах аналитиков особых продвижений нет, украинские военные демонстрируют успехи в Херсонской и Запорожской областях. И если на южном направлении ВСУ местами ведут наступательные действия, то на восточном им приходится отбивать очередные штурмы россиян. Хоть атаки оккупантов не приносят особого результата, однако они не оставляют попыток продавить украинскую линию обороны и для этого не гнушаются использованием запрещенного оружия.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Чехия заморозила все российские государственные активы на своей территории. Частные активы будут блокированы лишь для тех российских граждан, которые находятся в санкционном списке.

С данными за 13 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 628: россияне усиливают давление на востоке, но несут потери

О том, что происходило 14 ноября, читайте в материале: Война — день 629: оккупанты меняют тактику под Бахмутом и давят на Авдеевку

Информацию за 15 ноября смотрите по ссылке: Война — день 630: оккупанты наступают на востоке, а ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра