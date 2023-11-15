Россияне применили запрещенное оружие: что об этом известно, сообщили в DeepState

Самым горячем участком фронта остается Авдеевка

Российские оккупанты применили запрещенное химическое оружие. Использовал его противник на Сватовском и Бахмутском участках фронта.

Об этом сообщили аналитики сообщества DeepState. Подробности появились в отчете от 14 ноября.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало, и уже неоднократно использовался против наших войск", — сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что самым горячем участком фронта остается Авдеевка. При этом противник ведет активные наступательные действия и на других направлениях. Это создает сложности с управлением резервами. При этом россияне свои резервы не жалеют.

"Как пример, 104 ДШД врага, которая должна была до 1 декабря проходить слаженность или уже находится в Херсонской области, или находится на марше", — говорится в отчете.

В DeepState сообщили, что возле Авдеевки зафиксированы штурмовые действия к западу от Каменки. На Бахмутсокм направлении враг продолжает активно действовать возле Ягодного и Клещеевки. На Сватовском направлении продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. Россияне при этом имеют значительное преимущество в живой силе. Именно за счет этого фактора враг ежедневно может продвигаться к 1-2 позиции.

На остальных направлениях бои тоже не утихают.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты планируют захватить Угледар, поскольку город расположен на господствующей высоте.