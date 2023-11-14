"Это сложные машины": в ЕС озвучили тревожные новости о F-16 для ВСУ

Процесс обучения находится на начальной стадии

Самолеты F-16, на которых проходят обучение украинские пилоты, являются сложными машинами, а потому сроки обучения могут затянуться.

Как рассказал высокий представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель, в настоящее время нельзя сказать о том, когда они попадут в Украину.

"Не существует никакой конкретики по срокам поставок Украине первых F-16, это сложные машины, обучение летчиков займет много времени", — сказал он.

При этом он призвал все страны ЕС нарастить поддержку Украины и особенно сконцентрироваться на поставках зимнего оборудования и средств ПВО.

Главный дипломат также Евросоюза также отреагировал на информацию о том, что блок не успеет передать ВСУ миллион артиллерийских снарядов до весны, отметив, что ЕС не отказывается от этих планов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что из-за медлительности поставок истребители F-16 станут менее полезными для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.

При этом в ноябре появлялась информация, что первые самолеты этого типа уже были переброшены из Нидерландов в Румынию, где будет проходить обучение украинских пилотов.