"Це складні машини": у ЄС озвучили тривожні новини про F-16 для ЗСУ

Процес навчання знаходиться на початковій стадії

Літаки F-16, на яких проходять навчання українські пілоти, є складними машинами, тому терміни навчання можуть затягтися.

Як розповів високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель, наразі не можна сказати про те, коли вони потраплять до України.

"Не існує жодної конкретики щодо термінів постачання Україні перших F-16, це складні машини, навчання льотчиків займе багато часу", — сказав він.

При цьому він закликав усі країни ЄС наростити підтримку України та особливо сконцентруватися на постачанні зимового обладнання та засобів ППО.

Головний дипломат також Євросоюзу відреагував на інформацію про те, що блок не встигне передати ЗСУ мільйон артилерійських снарядів до весни, зазначивши, що ЄС не відмовляється від цих планів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist визнав, що через повільність поставок винищувачі F-16 стануть менш корисними для України. Причина в тому, що Росії вдалося вдосконалити свою ППО.

У листопаді з’являлася інформація, що перші літаки цього типу вже були перекинуті з Нідерландів до Румунії, де проходитиме навчання українських пілотів.