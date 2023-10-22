Українські пілоти готуються до важливого кроку з освоєння F-16: у ЗСУ розкрили деталі

Поки що йдеться про невелику групу пілотів

Українські пілоти, які освоюють управління західними винищувачами F-16, незабаром розпочнуть тренування з використанням справжніх літаків.

Як поінформував в ефірі єдиного марафону українських новин речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, до цього моменту пілоти проходили навчання лише з використанням тренажерів.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, що повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній F-16 навчально-бойовий, вже з інструктором. Це має статися найближчим часом", — сказав він.

За його словами, поки що йдеться про польоти з інструктором, які пізніше завершаться самостійним пілотуванням. Поки така можливість випаде лише невеликій групі пілотів, що знаходяться в Бельгії, вони отримали прохідний бал з англійської мови.

"Довелося підтягнути авіаційну термінологію, тому що в літаку F-16 усі команди та управління англійською мовою", — розповів він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Данія та Нідерланди погодилися допомогти Україні та передати свої винищувачі F-16. Ці дві країни очолюють коаліцію винищувачів, створену на саміті НАТО у Вільнюсі. Пізніше свою згоду дала і Бельгія, але вона передасть літаки Україні лише 2025 року.