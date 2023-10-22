Украинские пилоты готовятся к важному шагу по освоению F-16: в ВСУ раскрыли детали
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Пока речь идет о небольшой группе пилотов
Украинские пилоты, которые осваивают управление западными истребителями F-16, вскоре приступят к тренировкам с использованием настоящих самолетов.
Как проинформировал в эфире единого марафона украинских новостей спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, до этого момента пилоты проходили обучение лишь с использованием тренажеров.
"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", — сказал он.
По его словам, пока речь идет о полетах с инструктором, которые позже завершатся самостоятельным пилотированием. Пока такая возможность выпадет лишь небольшой группе пилотов, которые находятся в Бельгии, они получили проходной балл по английскому языку.
"Пришлось подтянуть авиационную терминологию, потому что в самолете F-16 все команды и управление на английском языке", — рассказал он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дания и Нидерланды согласились помочь Украине и передать свои истребители F-16. Эти две страны возглавляют коалицию истребителей, созданную на саммите НАТО в Вильнюсе. Позже свое согласие дала и Бельгия, но она передаст самолеты Украине лишь в 2025 году.