Война — день 630: оккупанты наступают на востоке, а ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия не утихают на всей линии фронта, а россияне пытаются давить в нескольких местах. В частности наиболее жаркой в плане боев остается Авдеевка и окружающие населенные пункты, но также активные попытки штурмов предпринимаются ими возле Угледара. При этом россияне продолжают основную ставку делать на количественное преимущество, а потому регулярно подтягивают новые подразделения. Всего же их численность в Украине в три раза возросла по сравнению с первыми днями вторжения. Несмотря на это, ВСУ умудряются демонстрировать успехи и постепенно закрепляются на левом берегу Днепра.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В США говорят, что вопрос поддержки Украины сейчас пребывает в критической точке, поскольку дополнительное финансирование надо разблокировать уже сейчас.

00:00 Мониторинговые группы сообщают о взрыве в Кривом Роге. По предварительной информации, речь идет о прилете крылатой ракеты Х-59.

Информацию за 12 ноября смотрите по ссылке: Война — день 627: оккупанты концентрируют силы на Авдеевке и готовят новые обстрелы

С данными за 13 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 628: россияне усиливают давление на востоке, но несут потери

О том, что происходило 14 ноября, читайте в материале: Война — день 629: оккупанты меняют тактику под Бахмутом и давят на Авдеевку