Война — день 628: россияне усиливают давление на востоке, но несут потери

Оперативно о главном за сутки

Холодная погода постепенно приходит в Украину, но бои на фронте все еще остаются очень горячими. Россияне не имеют никаких успехов, но пытаются усилить давление на востоке нашей страны, поскольку получили приказ о выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей, из-за чего в первую очередь страдает Авдеевка. Однако из-за стойкой обороны ВСУ, оккупантам приходится искать другие места для наступления, а потому активные бои не утихают и возле Купянска. Украинские военные же ожидают, что ухудшение погоды сыграет им на руку и скует возможности россиян.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что его страна удвоит военную помощь Украине в 2024 году. Таким образом ВСУ в следующем году получат от Берлина помощи на 8 миллиардов евро.

С данными за 10 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 625: Украина атаковала катера в Крыму, россия пытается отомстить "Шахедами"

О том, что происходило 11 ноября, читайте в материале: Война — день 626: Украина под атаками празднует годовщину освобождения Херсона

Информацию за 12 ноября смотрите по ссылке: Война — день 627: оккупанты концентрируют силы на Авдеевке и готовят новые обстрелы